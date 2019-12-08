محلل عسكري: الجيش الليبي سيطر على جميع محاور طرابلس

قال المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني، الأحد، إن الجيش سيطر على جميع محاور طرابلس ولم يعد هناك قوة تعرقل تقدم قوات الجيش تجاه العاصمة.

وأكد الترهوني، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي تتحرك بسهولة في المنطقة الممتدة من عين زارة لوادي الربيع، امتدادا لمشروع الهضبة وشارع الخلاطات حتى الوصول لقرابة سيمافرو صلاح الدين.



وأوضح أن تلك المنطقة أصبحت حرة تماما وخالية من الإرهابيين، ولم يعد للمليشيات وجود كبير، مشيراً إلى أن السواتر الترابية التي تبنيها المليشيا مجرد حصن من ورق ولن تحميهم.



وأضاف المحلل العسكري الليبي أن قوات الجيش على وشك دخول طرابلس قريبا، حيث سيطرت على الخط الرابط من الهيرة إلى أطراف مقر اللواء الرابع، بمنطقة العزيزية جنوب طرابلس.

وأكد الترهوني أن القوات تدك معاقل الإرهابيين في محاور طرابلس، مما أضعف الحالة النفسية لعناصر مليشيات السراج.





وكشف الترهوني أن قيادة الجيش الليبي أصدرت بيانا تدعو فيه جميع المليشيات المسلحة الذين لا يحملون فكرا متطرفا لترك سلاحهم ومغادرة طرابلس، والعودة إلى مدنهم آمنين، ما أسفر عن انسحاب العديد من تلك العناصر.

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وتابع إن الجيش الليبي سبق وأصدر بيانا مماثلا قبل معركة تحرير بنغازي، معربا عن تفاؤله من انتصارات الجيش على محاور طرابلس، مؤكدا أن مليشيات السراج غير قادرة على مواجهة الجيش.

وشنت مقاتلات سلاح الجو الليبي أكثر من 6 غارات جوية، السبت، على عدد من مواقع المليشيات المسلحة التابعة لقوات السراج.

واندلعت اشتباكات بين الوحدات العسكرية التابعة للجيش مع مليشيات حكومة السراج غير الدستورية في مشروع الهضبة بضواحي العاصمة طرابلس.





وعزز الجيش الليبي محاور القتال بعدد من الآليات والعناصر، استعدادا لدخول العاصمة طرابلس، كما يستعد لفتح محاور جديدة من أجل تطهير طرابلس من المليشيات الإرهابية.

ودمر الجيش الليبي السبت آخر معاقل المليشيات في تخوم أبوسليم جنوبي طرابلس، والطريق إلى فرناج "جنوب شرقي طرابلس" والهضبة وصلاح الدين.



ويسيطر الجيش الليبي على أكثر من 95% من الأراضي الليبية التي تتعدى مليونا و759 كيلومترا مربعا، حسب ما أفاد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش.



ويخوض الجيش الليبي عملية عسكرية منذ أبريل/نيسان الماضي بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات، فيما تحظى المليشيات بدعم كبير من حكومة السراج وجماعة الإخوان الإرهابية.