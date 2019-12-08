شكرا لقرائتكم فيديو لعملية اغتيال الناشط العراقي فاهم الطائي بكربلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لما يعتقد أنها عملية اغتيال الناشط العراقي فاهم أبو علي الطائي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه اليوم الأحد في مستشفى الحسين بكربلاء متأثرا بإصابته.

وأظهر المقطع قيام أحد الملثمين الذي يستقل مع آخر دراجة نارية بإطلاق النار على الناشط العراقي الراحل.

إلى ذلك نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر قولها، إن "عصابة مجهولة ومسلحة بأسلحة كاتمة للصوت أقدمت على اغتيال الناشط المدني فاهم أبو علي الطائي في كربلاء أمام فندق الأنصار في البارودي"، لافتة إلى أن عملية الاغتيال تمت بإطلاق ثلاث رصاصات باتجاه الطائي أثناء خروجه من أحد المقاهي في المحافظة".

وأوضحت المصادر، أن " الأجهزة الأمنية في المحافظة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته".

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كان فاهم أبو علي قد اتهم جهات دينية قبل اغتياله بالتورط في محاولة تصفية ناشطين عراقيين.

يذكر أن فاهم الطائي هو أحد الناشطين الصدريين في كربلاء، وتعرض للتهديد أكثر من مرة، من قبل فصائل مسلحة في المدينة.

وكان الطائي قد كتب في آخر منشور له في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة لأحد الأشخاص مفادها "أنت تجرأت ونفذت عمليتين، تفجير بيت الشاعر محمد وسيارة مهند الكعبي.. أقول لك.. حتى الجهة الدينية التي تقف خلفك لن تنفعك".

يشار إلى أن مجهولين ثبتوا عبوة ناسفة بسيارة الأستاذ الجامعي وعضو تنسيقية كربلاء للحراك المدني مهند الكعبي، حيث انفجرت العبوة عندما استقل الكعبي سيارته في منطقة سيف سعد جنوبي مدينة كربلاء؛ ما أدى لإصابته بجروح نقل على إثره للمستشفى بينما احترقت السيارة.

وحمل ناشطون عراقيون، قائد العمليات والشرطة مسؤولية اغتيال فاهم أبو علي الطائي في كربلاء.