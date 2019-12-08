نتانياهو: ايران مسؤولة عن قتل المتظاهرين في بغداد

حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "​إيران​ مسؤولية قتل ​المتظاهرين​ في ​بغداد​ مساء الجمعة"، موضحاً انه "أجرى الأسبوع الماضي محادثات هامة مع الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ومع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، وكان موضوع واحد يترأس جميع تلك المحادثات وهو إيران"، مؤكداً ان "إيران تستمر بل تزيد من حدة عدوانها ​الشرق الأوسط​".

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