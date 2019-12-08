الدفاع التركية: تركيا تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تواجه الناتو

اعتبر ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، أن "مذكرة التفاهم المبرمة مع ​ليبيا​ حول مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط لا تشكل تهديدا ولا تعديا على حقوق الدول الأخرى".

وعلى صعيد آخر، أكد أكار خلال زيارته مركز عمليات قيادة ​القوات​ البرية، ان "​تركيا​ ملتزمة بما تنص عليه التفاهمات مع ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ حول عملية نبع السلام، وتنتظر من حلفائها وأصدقائها الوفاء بالتزاماتهم"، مشدداً على ان "تركيا تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تواجه ​حلف شمال الأطلسي​ وتنتظر بالتالي من الحلف الوفاء بمسؤولياته تجاهها على النحو ذاته".