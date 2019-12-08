الدفاع التركية: تركيا تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تواجه الناتو

اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن "مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا حول مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط لا تشكل تهديدا ولا تعديا على حقوق الدول الأخرى".
وعلى صعيد آخر، أكد أكار خلال زيارته مركز عمليات قيادة القوات البرية، ان "تركيا ملتزمة بما تنص عليه التفاهمات مع روسيا والولايات المتحدة حول عملية نبع السلام، وتنتظر من حلفائها وأصدقائها الوفاء بالتزاماتهم"، مشدداً على ان "تركيا تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تواجه حلف شمال الأطلسي وتنتظر بالتالي من الحلف الوفاء بمسؤولياته تجاهها على النحو ذاته".
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