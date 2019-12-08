أكد وزير الدفاع الوطني في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​الياس بو صعب​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "مؤسف ما سمعناه اليوم من كلام سياسي غير جامع وتخطى المطالب الاجتماعية للمواطنين، فزادت قناعتنا بأن لا خلاص ل​لبنان​ إلا بدولة مدنية، فيكون هناك فصل للدين عن ​الدولة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: زادت قناعتنا بأن لا خلاص للبنان إلا بدولة مدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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