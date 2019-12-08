تجمع علماء جبل عامل: مواقف المطران عودة تخالف صيغة العيش المشترك

أسف تجمع العلماء في جبل عامل للمواقف التي صدرت عن المطران الياس عودة والتي تتضمن اعتداء صريح على الحق"، معتبراً ان "هذه المواقف تخالف صيغة العيش المشترك وتصوب السهام على الثلاثية الذهبية التي تشكل قوة لبنان في مواجهة اعدائه الذي يسعدهم كل هجوم ولو كلامي على اي مكون من مكونات الثلاثية".
وفي بيان له، تسائل التجمع عن "الهدف من هذا الكلام وفي هذا الظرف الحساس الذي تمر فيه البلاد"، مستنكراً "التعرض لشخص الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي يشهد له العدو قبل الصديق بحكمته وعلمه ومناقبيته"، داعياً "الجميع لحماية وحدة لبنان ورموزه الحقيقيين والاعتذار عن هذه المواقف التي تصدر باسم الدين وهي تخالف مبادئه وقيمه".
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