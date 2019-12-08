حزب سبعة: للتصعيد القوي بمقابل تعنت السلطة

اصدر حزب سبعة بيانا دعا فيه المواطنين الى التصعيد وتسريع وتيرة الثورة بمقابل تعنت السلطة وتماديها في رفض مطالب المواطنين بعد ما يقارب الشهرين من التحركات في الشوارع. ودعا سبعة الى الاطباق على المراكز الثلاثة للحكم المركزي اي مجلس النواب والقصر الجمهوري والسراي الحكومي والتظاهر والتواجد الضاغط والدائم امامها.
وتابع البيان: حان وقت التصعيد السلمي على كل الصعد وتسريع الاحداث فالوطن لم يعد يحتمل المماطلة ونحن ذاهبون نحو المجاعة في حال لم يتم تغيير هذه السلطة بكاملها. لن نقبل بالحريري رئيسا للوزراء لان الشهداء لم يسقطوا من اجل تشكيلة حكومية جديدة فيها رموز السلطة بل من اجل ثورة شاملة حلموا بها. لن نتوقف قبل تشكيل حكومة حيادية انتقالية وتحديد موعد لانتخابات نياببة مبكرة من اجل تغيير مجلس النواب. وانهى البيان: الثورة ليست نزهة. وعلينا جميعا الانتقال من مرحلة التحركات الرمزية الى مرحلة المقاومة المدنية بكل ما للكلمة من معنى.
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