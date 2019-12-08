حزب سبعة: للتصعيد القوي بمقابل تعنت السلطة

اصدر حزب سبعة بيانا دعا فيه المواطنين الى التصعيد وتسريع وتيرة ​الثورة​ بمقابل تعنت ​السلطة​ وتماديها في رفض مطالب المواطنين بعد ما يقارب الشهرين من التحركات في الشوارع. ودعا سبعة الى الاطباق على المراكز الثلاثة للحكم المركزي اي ​مجلس النواب​ و​القصر الجمهوري​ و​السراي الحكومي​ والتظاهر والتواجد الضاغط والدائم امامها.

وتابع البيان: حان وقت التصعيد السلمي على كل الصعد وتسريع الاحداث فالوطن لم يعد يحتمل المماطلة ونحن ذاهبون نحو المجاعة في حال لم يتم تغيير هذه السلطة بكاملها. لن نقبل ب​الحريري​ رئيسا للوزراء لان الشهداء لم يسقطوا من اجل تشكيلة حكومية جديدة فيها رموز السلطة بل من اجل ثورة شاملة حلموا بها. لن نتوقف قبل تشكيل ​حكومة​ حيادية انتقالية وتحديد موعد ل​انتخابات​ نياببة مبكرة من اجل تغيير مجلس النواب. وانهى البيان: الثورة ليست نزهة. وعلينا جميعا الانتقال من مرحلة التحركات الرمزية الى مرحلة ​المقاومة​ المدنية بكل ما للكلمة من معنى.