أكدت النائبة بولا يعقوبيان، في حديث تلفزيوني، ان "البلد لم يعد يحتمل احجام القوى السياسية المتورمة وصفقاتها"، مطالبةً "الاهتمام بالسياسة الخارجية للبلد، وتترك لحكومة من الاخصائيين معالجة مشاكله".
وحول تأجيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة، لفتت يعقوبيان الى ان "هذا التأخير غير مبرر، وما يحصل هو إمعان في خرق الدستور اللبناني ، وهذه طبقة سياسية لا تحترم الناس والكرة في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون ".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: لا مبرر لتأجيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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