يعقوبيان: لا مبرر لتأجيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة

أكدت النائبة ​بولا يعقوبيان​، في حديث تلفزيوني، ان "البلد لم يعد يحتمل احجام القوى السياسية المتورمة وصفقاتها"، مطالبةً "الاهتمام بال​سياسة​ الخارجية للبلد، وتترك ل​حكومة​ من الاخصائيين معالجة مشاكله".

وحول تأجيل موعد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة، لفتت يعقوبيان الى ان "هذا التأخير غير مبرر، وما يحصل هو إمعان في خرق ​الدستور اللبناني​ ، وهذه طبقة سياسية لا تحترم الناس والكرة في ملعب ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ".