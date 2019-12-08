حسن مراد:انتظر موقف سماحة المفتي من الذين يسمون نواف سلام وليس الحريري

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، انه "ما زال بإنتظار موقف سماحة مفتي ​الجمهورية​ من الذين يسمون ​نواف سلام​ وليس الحريري".

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