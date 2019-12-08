سماع دوي قذائف وإطلاق نار اثناء تنفيذ الجيش حملة مداهمة في القصر الحدودية

أفادت معلومات ​صحفية​ بـ"سماع المواطنين في ​منطقة القصر​ الحدودية مع ​سوريا​، دوي ​قذائف​ و​إطلاق نار​ اثناء تنفيذ ​الجيش اللبناني​ حملة مداهمة في المنطقة، ترافقت مع تسيير دوريات في البلدة وإقامة حواجز على مداخلها".

وأشاتالمعلومات الى أن "​إطلاق النار​ مصدره مطلوبين اجتازوا الحدود إلى الداخل السوري، وجه وجهاء ​آل جعفر​ نداء لعدم إطلاق النار على الجيش، مع الاشارة إلى عدم تسجيل إصابات".

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