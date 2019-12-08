توزيع 300 بطاقة مازوت على أبناء القاع القاطنين فيها

تم توزيع ثلاثمائة بطاقة مازوت على أبناء ​بلدة القاع​ القاطنين فيها، تبلغ قيمة كل منها 150 ألف ليرة لبنانية، ممولة من المفوضية السامية لشؤون النازحين في ​الأمم المتحدة​، بالتنسيق مع مكتب المفتي ​بكر الرفاعي​ و​بلدية القاع​، وفي حضور رئيس ​البلدية​ ​بشير مطر​، وذلك في مركز المطالعة والتنشيط الثقافي التابع للبلدية.

وأكد الرفاعي "أهمية دعم ​المجتمع اللبناني​ لاسيما المناطق التي تستضيف اعدادا كبيرة من ​النازحين السوريين​ مثل بلدة القاع"، معتبرا أن "مجتمعنا يمر بأزمة كبيرة والحاجات أكبر لكننا سنحاول التخفيف من المعاناة".

ومن جهته، أكد مطر "أن هذه البطاقات هي بمثابة هدية تقدير للأهالي بمناسبة ​عيد الميلاد​ في هذه الظروف القاسية"، معتذرا عن "أي أخطاء او تقصير أو سهو او نسيان"، ومتمنيا على "القادرين والميسورين من القاعيين، مساعدة المحتاجين والعائلات المستورة".

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