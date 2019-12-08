أفادت مصادر "النشرة" عن سماع أصوات ​إطلاق نار​ في محيط ​الضاحية الجنوبية​ دون معرفة الاسباب حتى اللحظة، مشيرة الى أن مصدر إطلاق النار يُرجح انه احد المخيمات في الضاحية الجنوبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سماع صوت إطلاق نار في محيط الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.