حراك طرابلس: غدا إضراب عام وقطع طرقات منذ الرابعة فجرا

اعلن منظمي الحراك في ​مدينة طرابلس​ عبر مكبر الصوت في ​ساحة عبد الحميد كرامي​ "النور"، أن غدا سيكون يوم ​اضراب​ عام في طرابلس، وسيتم ​قطع الطرقات​ الرئيسية والفرعية فيها اعتبارا من ​الساعة​ الرابعة فجرا.

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