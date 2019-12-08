منصور لعودة: نريد صوتكم صوت الحكمة والوحدة لا صوتا يثير الحساسيات

أعرب الوزير السابق ​عدنان منصور​ عن أسفه للكلام الذي صدر عن متروبوليت ​بيروت​ للروم الاورثوذوكس ​المطران الياس عودة​.

وفي بيان له، أشار منصور الى أنه "كم كنا نتمنى أن لا يصدر كلام على النحو الذي صدر عن سيادة المطران عودة، خصوصا في هذه الظروف الدقيقة والحرجة للغاية التي يمر بها ​لبنان​ والمنطقة، كلام يأتي ضمن حملة إعلامية داخلية ودولية مشبوهة محملة بالكراهية والتهديد، تتناغم وتتوافق مع الحملات الإعلامية التي يطلقها العدو الإسرائيلي وعملاؤه ومرتزقته في الداخل والخارج".

ولفت الى أنه "لا يا سيادة المطران، ليس من يحمي الأرض كمن يشرعها للعدو. وليس من يستميت في الدفاع عنها كمن يجعلها مستباحة للغزاة. وليس الذي يستشهد ابنه دفاعا عن الوطن والشرف كمن يحتضن العدو ويبارك عدوانه. لبنان يا سيادة المطران تعرف جيدا من يحكمه ويوجهه ويديره ويملي عليه الشروط والقيود. هناك يا سيادة المطران في الخارج من يريد أن يزج لبنان في صراع ومواجهة داخلية دموية بين أبنائه، فلا تجعلوا هكذا تصريحات تصب الزيت على النار، وتساعد على إثارة الفتنة في هذا الظرف العصيب. ما يحتاجه لبنان هو الحكمة والروية والبصيرة من الجميع ليقف في وجه كل المتربصين به، والوقوف في صف واحد بجانب من حرر الأرض ودافع عن كرامة الإنسان اللبناني ولا يزال حتى لا يكون لبنان لقمة سائغة في يد الأعداء، وبين أنياب الذئاب يتفرج عليه كل عميل ومتخاذل ومأجور لا يقبل ان يكون للبنان كرامة ولا عزة ولا مقاومة ولا مقاوما. لا يريد لبنان واللبنانيون من يؤجج للفتنة وللحريق الذي، اذا ما اندلع، سيلتهم كل شيء".

وأشار الى أنه "حذار حذار من هكذا تصريحات لا تخدم إلا أعداء لبنان وتقوده الى المجهول. فيا سيادة المطران الذي نحترم ونقدر، نريد صوتكم صوت الحكمة والوحدة لا صوتا يثير الحساسيات ويقلب المواجع ويعيدنا الى لغة الإثارة والنعرات والى مواقع الخنادق".