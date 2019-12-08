حمدان: احذروا صقيعا لبنانيا وصحوات طائفية بقناع جديد عنوانه "لبنان هيك"

أشار أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين - ​المرابطون​" ​العميد مصطفى حمدان​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "احذروا صقيعا ​لبنان​يا وصحوات طائفية بقناع جديد عنوانه "لبنان هيك"، لافتاً الى أن "طوائفية سياسية تحكم وتكرس ديمقراطية توافقية مذهبية اسقطت ​دستور​ ​الطائف​ بضربة ​سمير الخطيب​ القاضية".

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