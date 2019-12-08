شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصري يفتتح مقر أمانة قسم ثان أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وشهد الافتتاح د.خالد القط أمين المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد ناجي قرقر، أمين وحدة قسم ثان أكتوبر، ومحمد مجدي صالح أمين حزب الحرية المصري بالشيخ زايد، ويأتي افتتاح مقر جديد بقسم ثان أكتوبر، في إطار خطة الحزب للتواجد في جميع مراكز ومدن محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور صلاح حسب الله، في كلمته على هامش الافتتاح، سعادته لافتتاح مقر جديد في أكتوبر، موجها الشكر للدكتور خالد القط على جهوده في أمانة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشدد حسب الله، على ضرورة التفاعل مع القضايا الجماهيرية ومساندة الأجهزة التنفيذية في أداء مهامها، مؤكدًا استمرار الحزب في افتتاح مقراته الجديدة بمختلف المدن والمراكز والأحياء، استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس الشعبية المحلية.
من جانبه، أكد الدكتور خالد القط أمين المجتمعات العمرانية الجديدة، أن جميع مقرات الحزب في خدمة الشعب المصري، مشددا على وقوفهم خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى بدأها الرئيس السيسي.
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