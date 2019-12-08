"السوشيال ميديا" الأبرز.. 6 تشريعات على أجندة لجنة الاتصالات بـ"النواب"

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وتتضمن خطة أعمال لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أعتمدتها للدور الخامس عدد من التشريعات المهمة، على النحو التالي :
1- قانون ضوابط استعمال مواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا".
2- قانون المعاملات الإليكترونية المعروف بـ"التجارة الإليكترونية".
3- قانون الملكية الفكرية خاصة في ظل التطور التكنولوجي للحفاظ علي الإبداع والتراث المعرفي المصرى.
4- تعديل بعض مواد قانون تنظيم الإتصالات رقم 10 لسنه 2003.
5- تعديل وتفعيل قانون التوقيع الإليكتروني حتي يتم العمل به.
6- تعديل بعض مواد القانون رقم 19 لسنه 1982 بإصدار قانون الهيئة القومية للبريد بما يساهم في تطويرها وذلك عن طريق السماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية وربط الأرباح بزيادة الانتاج.
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