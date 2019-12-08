شكرا لقرائتكم خبر عن "السوشيال ميديا" الأبرز.. 6 تشريعات على أجندة لجنة الاتصالات بـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدويى علي أجندتها خلال الدور الحالي عدد من التشريعات المهمة، وفى مقدمتها قانون المعاملات الإليكترونية، ليأتي استكمالاً لمثلث التشريعات الخاص بقطاع الإتصالات والسوشيال ميديا، جنباً إلي جنب قانون مكافحة جرائم الأنترنت، وقانون حماية البيانات الشخصية.

وتتضمن خطة أعمال لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أعتمدتها للدور الخامس عدد من التشريعات المهمة، على النحو التالي :

1- قانون ضوابط استعمال مواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا".

2- قانون المعاملات الإليكترونية المعروف بـ"التجارة الإليكترونية".

3- قانون الملكية الفكرية خاصة في ظل التطور التكنولوجي للحفاظ علي الإبداع والتراث المعرفي المصرى.

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4- تعديل بعض مواد قانون تنظيم الإتصالات رقم 10 لسنه 2003.

5- تعديل وتفعيل قانون التوقيع الإليكتروني حتي يتم العمل به.

6- تعديل بعض مواد القانون رقم 19 لسنه 1982 بإصدار قانون الهيئة القومية للبريد بما يساهم في تطويرها وذلك عن طريق السماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية وربط الأرباح بزيادة الانتاج.