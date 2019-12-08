شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدستورية التركية تقر بانتهاكات شرطة أردوغان ضد الأتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن المحكمة الدستورية في تركيا وصفت إصابة طالب جامعي في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء احتجاجات حديقة غيزي عام 2013 بالمعاملة التي لا تتماشي مع كرامة الإنسان، وقضت بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن المحكمة الدستورية حكمت أيضا بإعادة فتح ملف التحقيقات في القضية الذي تم إغلاقها قبل سنين، وانتقدت عدم فتح السلطات تحقيقا فوريا في الانتهاكات التي ارتكبها بعض عناصر الشرطة أثناء تعاملهم مع المتظاهرين، وتغاضيها عن الشكاوى الخاصة بسوء معاملة.

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وأشارت صحيفة زمان، إلى أنه فى عام 2013 أصيب الطالب الجامعي في أنقرة، دوران أران شاهين، بعبوة قنبلة غاز مسيل للدموع في رأسه خلال تظاهرات بمنطقة كيزيلاي في أنقرة، حيث تقدم المحامي، دوخوكان تونجوتش جانكورد، ببلاغ إلى النيابة العامة التركية ضد عناصر الشرطة، من جهتها أبلغت إدارة الأمن العام النيابة العامة أنه تم حذف تسجيلات كاميرات المراقبة، مما جعلها تعجز عن التوصل إلى هوية الشرطي الذي أطلق قذيفة الغاز.