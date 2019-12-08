اغتيال الناشط العراقي فاهم الطائي في كربلاء على يد مسلحين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

ذكرت وسائل إعلام عراقية، اغتيال الناشط العراقي فاهم أبو علي الطائي، في مدينة كربلاء، على يد مسلحين، استقلا دراجة نارية، وأطلقوا عليه بعض الطلقات.

وبحسب فضائية "العربية"، استخدم المسلحون أسلحة كاتمة للصوت في حي البارودي بمدينة كربلاء، لاغتيال الناشط العراقي في الشارع.

ونشر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للحظة اغتيال الناشط العراقي في الشارع.

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ويظهر في الفيديو، محاولة الطائي الهرب، إلا أنه يصاب بطلقات نارية، فقد على إثرها حياته.

وقالت فضائية العربية، إن الطائي كان مقربًا من التيار الصدري، الذي تعرض زعيمه، مقتدى الصدر، لقصف مقر إقامته منذ يومين، بطائرة مسيرة.