رهبان دير سانت كاترين يتلقون التهنئة بعيد القديسة كاترين



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد: ترأس اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين وفدًا رفيع المستوى لتهنئة مطران دير سانت كاترين ورهبان الدير بمناسبة عيد القديسة كاترين. كما شهد رئيس المدينة القداس الخاص بالاحتفالية داخل الكنيسة الكبرى بالدير. قدم الأنبا ديمتري داميا نوس، رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذكس ورئيس دير سانت كاترين الشكر لرئيس المدينة والوفد المرافق له لحرصهم على المشاركة في الأعياد والمناسبات الخاصة بإخوانهم المسيحيين.

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