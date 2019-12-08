بالساطور.. كويتيان يقطعان شرايين مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
اعتدى شابان كويتيان بـ"ساطور"، على مصري بسبب خلاف مروري، في منطقة السالمية، ما أدى إلى إصابته بقطع في شرايين ساقه، وجروح عميقة في الرأس، وذلك وفقًا لما ذكرته جريدة "الراي" الكويتية.
وبحسب الجريدة، جرى نقل المواطن المصري إلى مستشفى مبارك الكبير، ليدخل العناية المركزة، متأثرًا بإصاباته البالغة.
وذكر مصدر أمني كويتي، أن الشاب المصري دخل في خلاف مروري مع مواطنيين كويتيين، اللذين أجبراه على التوقف، ومن ثم الاعتداء عليه بـ"ساطور".
وقال المصدر إن عدداً من المارة أبلغوا عمليات وزارة الداخلية بالحادثة.
وأكد المواطن المصري بعد إفاقته أنه لا يعرف الشخصين اللذين اعتديا عليه، لكنه أخبر رجال المباحث بأوصافهما ونوع مركبتهما.
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