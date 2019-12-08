موقع روسي: مصر الأولى في قائمة الوجهات السياحية المفضلة للروس

ذكر موقع سملنار الروسي أن مصر جاءت في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل مدن الشرق الأوسط التي اختارها الروس لقضاء عطلتهم في رأس السنة لهذا العام.



وأضاف الموقع أنه تبين من قبل محرك البحث أن مصر أفضل البلدان للسفر لهذا العام الجديد و

فضل المسافرين اختيارها الذين شملهم الاستطلاع.وتابع أن نصف أولئك الذين يحتفلون بالعام الجديد في الخارج فضلوا الدول الدافئة.واستطرد الموقع أن أكثر الأماكن شعبية لقضاء عطلة شهر يناير هي تايلاند؛ 27.4 في المئة من المسافرين فضلوا هذا البلد.وتابع أنه على الخطين الثالث والرابع في قائمة الدول الأكثر شعبية للمواطن الروسي هي إيطاليا وألمانيا بلغ نسبة المسافرين إليهم تسعة في المئة لكل منهما.واختتم بالقول إن أغلب ما يحتفل السياح برأس السنة ويفضلون تلك البلدان تتراوح أعمارهم بين 40 و 60 عامًا، حيث تجذبهم تايلاند وألمانيا ومصر وروسيا البيضاء.