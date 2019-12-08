زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب كوستاريكا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر للزلازل مساء، اليوم الأحد، مدينة سامارا الساحلية بدولة كوستاريكا .

وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عن بيان لهيئة المسح الجيولوجى الأميركية أن مركز الزلزال وقع على مسافة 44 كيلومتراً من المنطقة الغربية لشمال غربى مدينة سامارا الساحلية بكوستاريكا وعلى عمق يصل إلى حوالى 50 كيلومتراً تحت سطح البحر .

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.