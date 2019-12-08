متظاهرون في كييف يطالبون زيلينسكي بعدم الرضوخ لضغوط موسكو

طالب نحو خمسة آلاف متظاهر، اليوم الأحد في كييف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم الرضوخ لضغوط موسكو عشية لقائه فلاديمير بوتين في إطار قمة حول النزاع الأوكراني في باريس.

ولبى المتظاهرون خصوصاً دعوة حزب الرئيس السابق بترو بوروشنكو، وتجمعوا في وسط العاصمة الأوكرانية تحت شعار "خطوط حمر لزيلينسكي".

وشارك في التظاهرة أيضا ناشطون في حزب سفوبودا اليميني المتطرف، ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها "لا للاستسلام" و"الغاز الروسي - حبل حول العنق".

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وقال بوروشنكو خلال التحرك "موقفنا بسيط جداً، أنه موقفنا المشترك: لا تصدقوا بوتين بعد كل الضرر الذي الحقه بأوكرانيا. وموقفنا الثاني هو نصيحة حازمة: لا تخشوا بوتين".



وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التي باتت مستقلة عن كنيسة موسكو، اليوم الأحد يوم صلاة "من أجل سلام عادل وانتصار شعبنا ودولتنا".

وبرر زيلينسكي الجمعة اجتماعه بالرئيس الروسي، مؤكداً أن "الأمر الوحيد" الذي يخشاه هو عدم تحقيق نتائج.

ويلتقي زيلينسكي وبوتين الاثنين في باريس في أول اجتماع بينهما بفضل وساطة فرنسية ألمانية لإحياء مفاوضات السلام حول شرق أوكرانيا، حيث أسفرت الحرب بين كييف والإنفصاليين الموالين لموسكو عن أكثر من 13 ألف قتيل منذ أكثر من خمسة أعوام.