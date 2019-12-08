كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يستهدف تحركات للحوثيين في جبهة فضحة شرق البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الجيش اليمني، اليوم الأحد، من استهداف تحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة فضحة، بمديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء.

وتمكنت مدفعية الجيش اليمني التابعة للواء "26 ميكا"، من استهداف عربة قتالية، كان يستقلها عناصر تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في منطقة أعشار بجبهة فضحة بمديرية الملاجم، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" اليوم الأحد.

وأسفر الاستهداف عن إصابة العربة بشكل مباشر، وإحراقها نهائياً، ومصرع كل من كان على متنها.