كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة اللبنانية: اتصالات عون الأخيرة بالحكومة شملت نبيه بري والحريري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الرئاسة اللبنانية، مساء الأحد، أن الاتصالات التي أجراها الرئيس ميشال عون بعد التطورات الحكومية الأخيرة، شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

وتتجه الرئاسة اللبنانية إلى إرجاء الاستشارات النيابية المقررة غدا الإثنين لتكليف رئيس الحكومة، وذلك عقب انسحاب رجل الأعمال سمير الخطيب من الترشح.

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وكان الخطيب أعلن في وقت سابق الأحد، الانسحاب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أنه تم التوافق على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة.

ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية عن الخطيب قوله "علمت من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان أن نتيجة اللقاءات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية تم التوافق على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة".

وبعد لقائه الحريري عاد الخطيب وقال: "أعلن بكل راحة ضمير اعتذاري عن إكمال المشوار الذي رُشِّحت إليه".