كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكى: نقوم بعمليات فحص للقوات الأجنبية المتدربة في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، أمرًا بمراجعة عمليات الفحص للقوات الأجنبية المتدربة في الولايات المتحدة، بعد أن قام جندى سعودي بتنفيذ هجوم على قاعدة بحرية فى فلوريدا.

وقتل المسلح الذي كان يتدرب في موقع بينساكولا ثلاثة بحارة يوم الجمعة الماضى.

وقال إسبير، لشبكة "فوكس نيوز"، اليوم، إنه أصدر تعليمات إلى كبار مسؤولي الدفاع للنظر في الإجراءات الأمنية في القواعد.

كما تعهد الرئيس دونالد ترامب بمراجعة البرامج العسكرية الأجنبية.

وقد تم الإعلان عن أسماء ضحايا الهجوم، وهم جوشوا كاليب واتسون- 23 عامًا، ومحمد سامح هيثم - 19 عامًا، وكاميرون سكوت والترز = 21 عامًا.

وقالت البحرية الأمريكية إن البحارة «أظهروا بطولة استثنائية وشجاعة في مواجهة الشر».

وبحسب ما ورد تم احتجاز العديد من المتدربين السعوديين للاستجواب، رغم أنه لم يكن هناك حتى الآن ادعاء بأنهم متورطون في الهجوم.

وقد قُتل المسلح، محمد الشمراني، 21 عامًا، بالرصاص في مكان الحادث.

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كما أفادت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، نقلًا عن مسؤول مجهول أطلع على التحقيق، أن الشمراني كان قد عرض فيديوهات إطلاق نار جماعي على الآخرين في حفل عشاء في وقت سابق من الأسبوع.

وذكرت مجموعة مراقبة على الإنترنت إن مستخدمًا على تويتر يبدو أنه مطابقًا لهوية الشمراني، قد صنع سلسلة من المنشورات المعادية للولايات المتحدة قبل إطلاق النار.

وأضاف إسبير إلى أن التقارير التي تفيد بأن واحدًا أو اثنين من السعوديين المحتجزين قاما بتصوير الهجوم: «من غير الواضح، هل كانا يقومان بالتصوير قبل أن يبدأ الهجوم أم كان شيئًا التقطاه لهواتفهما بمجرد رؤيتهما للحادث؟».

وقال في وقت سابق إنه لن يصف الحادث بأنه «إرهاب»، بينما كان التحقيق في مراحله الأولى.

يذكر أن قاعدة بنساكولا منذ فترة طويلة تقدم تدريبات في مجال الطيران للقوات العسكرية الأجنبية.

وبدأ الطيارون السعوديون التدريب هناك في عام 1995، إلى جانب أفراد آخرين من إيطاليا وسنغافورة وألمانيا.

يذكر أن حوالي 200 طالب دولي التحقوا ببرامج هناك، وتوظف القاعدة أكثر من 16000 من الأفراد العسكريين و7400 من الأفراد المدنيين.