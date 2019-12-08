كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: كيم يخاطر بفقدان "كل شيء" بعد مطالبات كوريا الشمالية باختبار كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" يخاطر بفقدان "كل شيء" إذا استأنف العداء، ويجب على بلاده أن تنزع السلاح النووي، بعد أن قال الشمال إنه أجرى "تجربة ناجحة ذات أهمية كبيرة".

وقال ترامب على تويتر، إن كيم جونغ أون ذكي للغاية ولديه الكثير ليخسره، كل شيء في الواقع، إذا كان يتصرف بطريقة عدائية، في إشارة إلى أول قمة له مع كيم في سنغافورة عام 2018، لقد وقع اتفاقية قوية لنزع السلاح النووي معي في سنغافورة.

وقال، إنه لا يريد إبطال علاقته الخاصة برئيس الولايات المتحدة أو التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

كما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنها أجرت تجربة "مهمة للغاية" في موقعها لإطلاق القمر الصناعي سوهي، وهو موقع لاختبار الصواريخ قال مسؤولون أمريكيون ذات مرة إن كوريا الشمالية وعدت بإغلاقه.

ويأتي الاختبار المذكور قبل الموعد النهائي الذي فرضته كوريا الشمالية على الولايات المتحدة للتخلي عن إصرارها على نزع السلاح النووي من جانب واحد، حذرت بيونغ يانغ من أنها قد تسلك "طريقًا جديدًا" وسط المحادثات المتوقفة مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب على موقع تويتر، إن كوريا الشمالية تتمتع، بقيادة كيم جونغ أون، بإمكانيات اقتصادية هائلة، لكن عليها أن تنزع الأسلحة النووية كما وعدت".

وقال خبراء الصواريخ، إنه من المحتمل أن يكون الكوريون الشماليون قد أجروا اختبارًا ثابتًا لمحرك صاروخ بدلًا من إطلاق صاروخ.

وتصاعدت التوترات قبل الموعد النهائي الذي حددته كوريا الشمالية في نهاية العام، والذي دعا الولايات المتحدة إلى تغيير سياستها في الإصرار على نزع السلاح النووي أحادي الجانب من بيونج يانج وطالبت بالتخفيف من العقوبات.

وقال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة يوم السبت الماضي، إن نزع السلاح النووي أصبح الآن خارج مائدة التفاوض مع الولايات المتحدة، وأن المحادثات المطولة مع واشنطن ليست ضرورية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، باستخدام الأحرف الأولى من الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، "نتائج الاختبار المهم الأخير سيكون لها تأثير مهم على تغيير الموقف الاستراتيجي لكوريا الديمقراطية مرة أخرى في المستقبل القريب".

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وشهدت الأيام الأخيرة أيضًا عودة إلى الخطاب المشحون بشدة والذي أثار مخاوف من الحرب قبل عامين.

وفي عام 2017، اشتهر ترامب وكيم في حرب كلامية، حيث أطلق ترامب على كيم اسم "روكيت مان".

ويوم الثلاثاء الماضي، دعا ترامب مرة أخرى كيم "رجل الصواريخ" وقال إن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية.

كما أعلنت كوريا الشمالية أنها ستعقد اجتماعًا نادرًا لكبار مسؤولي الحزب الحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر، وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية يوم الأربعاء صورًا لكيم وهو يقوم برحلة حصان رمزية ثانية على جبل البلاد المقدس "بايكدو".

وغالبًا ما تأتي مثل هذه الاجتماعات والدعاية الخاطفة قبل الإعلانات الكبرى من السلطات الكورية الشمالية.

وفي حين أن كوريا الشمالية، لم تحدد ما يمكن أن يكون "طريقها الجديد"، فقد أشار المراقبون إلى أن إطلاق قمر صناعي فضائي هو احتمال، مما يسمح لبيونج يانج بإظهار واختبار قدراتها الصاروخية دون اللجوء إلى الاستفزاز العسكري العلني.

"خطوات قابلة للعكس"

أخبر ترامب المراسلين في يونيو 2018 بعد قمته الأولى مع كيم أن كوريا الشمالية تعهدت بتفكيك أحد منشآتها الصاروخية.

وبعد فترة وجيزة من تلك القمة، قال محللون، إن صور القمر الصناعي أظهرت أن بعض المنشآت الرئيسية في سوه يتم تفكيكها.

ومع ذلك، في أعقاب القمة الثانية بين ترامب وكيم في وقت سابق من هذا العام، والتي انتهت دون اتفاق، تشير صور جديدة إلى أن الكوريين الشماليين يعيدون بناء الموقع.

