كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكونجرس": التصويت على مواد مساءلة ترامب "محتمل" هذا الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيرولد نادلر، تصويت اللجنة على مواد مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وأضاف نادلر، وهو ديمقراطي، لشبكة تلفزيون (سي.إن.إن)، اليوم الأحد: " ذلك محتمل"، مشيرا إلى أن هناك الكثير الذي يتعين أخذه في الاعتبار“ في تحديد أي التهم التي يمكن توجيهها للرئيس الجمهوري.

ومضى يقول إن ما خلُص إليه المحقق الخاص روبرت مولر من مساع لعرقلة التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 إنما يظهر نمطا سائدا.

عقد النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اجتماعا مغلقا يوم السبت للإعداد لما قد يكون الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور ويهدد رئاسة دونالد ترامب.

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ويفحص النواب الديمقراطيون باللجنة القضائية في المجلس مطلع هذا الأسبوع الأدلة ضد الرئيس الجمهوري وصياغة تهم رسمية، يشار لها ببنود المساءلة، حتى يتسنى للجنة التوصية بتصويت كامل المجلس على اللائحة يوم الخميس في أقرب تقدير.

وأصدر النواب تقريرا من 55 ورقة يوم السبت يوضح ما يرونه أسبابا دستورية يمكن الاستناد إليها في صياغة بنود المساءلة.

ولدى إصدار التقرير قال رئيس اللجنة الديمقراطي جيرولد نادلر إن المساءلة هي السبيل الوحيد لمحاسبة الرئيس الجمهوري.

وقال نادلر في بيان: "الرئيس ترامب أساء استغلال سلطته وخان أمننا القومي وأفسد انتخاباتنا، وكل ذلك لمكاسب شخصية“. وأضاف ”الدستور يذكر علاجا فريدا لسوء السلوك هذا: إنها المساءلة".