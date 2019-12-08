كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 8/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || النقابات العراقية تدعو إلى تظاهرات حاشدة بعد غد

دعت النقابات العراقية، مساء اليوم الأحد، إلى تظاهرات حاشدة بعد غد، وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادة البلاد. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب يحذر كوريا الشمالية

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كوريا الشمالية من أنها قد تخسر كل شيء بسبب "أعمالها العدوانية". أخبار عالمية عاجلة اليوم || غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

نفذت الطائرات الإسرائيلية هجمات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس في وقت مبكر من اليوم الأحد، بعد ساعات من إطلاق ثلاثة صواريخ من الجيب الفلسطيني باتجاه جنوب إسرائيل.

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