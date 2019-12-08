كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين ترفض الإجراءات الاسرائيلية الهادفة لضم الأغوار الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المبعوث الصيني الجديد للشرق الأوسط، السفير تشاي جيون، اليوم الأحد، الإجراءات الاسرائيلية الهادفة لضم الأغوار الفلسطينية وتهويد البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وأضاف المبعوث الصيني في لقاء صحفي بمقر السفارة الصينية في مدينة رام الله، ان على إسرائيل أن توقف كل إجراءاتها التي من شأنها تصعيد العنف في الأرض الفلسطينية، ومن بينها التوسع الاستيطاني وما يجري في القدس، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد.

وفيما يتعلق بالقرارات الأمريكية أحادية الجانب، قال المبعوث الصيني، "في الفترة الأخيرة تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالتنمر بالعلاقات الدولية وتعتدي على العدالة الدولية، وتعمل بشكل أحادي، ما ألحق صدمات متلاحقة بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وأضاف ان تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بومبيو حول شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية مخالفة لكل القوانين الدولية.

قال، إن "المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية أدلوا في الآونة الأخيرة بكثير من التصريحات غير المسؤولة تجاه القضايا في الشرق الأوسط، وهي وتصريحات لا تخدم تحقيق السلام والأمن في هذه المنطقة وعلى رأسها تصريح بومبيو بخصوص المستوطنات".

وبين أن المواقف الأمريكية الأحادية والانانية والمتكبرة توتر الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة نقل السفارة للقدس والتخلي عن الالتزامات التي تعهدت بها أمريكا تجاه عملية السلام. Advertisements

ورأى أن على الجانب الأمريكي تحمل مسؤوليته والقيام بدور بناء وإيجابي، بدلاً من الدور السلبي الذي يلعبه في الوقت الراهن تجاه القضية الفلسطينية.

وعن موقف الصين من مساعي الاحتلال لضم الأغوار وتأثير ذلك على حل الدولتين، قال المبعوث الصيني، إن "موقفنا واضح جداً ورافض لأي تصرف أحادي الجانب يؤجج الخلافات بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف، "نطلب من الجانب الإسرائيلي العدول عن أفعاله التي تصعد الموقف بشكل يضر بعملية السلام في الشرق الأوسط".

وفيما يتعلق بإجراءات تهويد مدينة الخليل، قال المبعوث الصيني، "سواء في الخليل أو في القدس أو أي مكان آخر يجب تبني موقف مسؤول تجاه السلام، يجب علينا إعلاء قيم السلام وتحقيقه بين الجانبين".

مبادرة السلام الصينية