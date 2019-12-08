صحيفة بريطانية: جماهير اليوفي تطلب من رونالدو إقالة ساري

عبرت مجموعة من جماهير يوفنتوس الإيطالي، عن رغبتها في إقالة ماوريسيو ساري، المدرب الحالي لـ”السيدة العجوز”، وذلك بعد الهزيمة التي مُني بها فريقها بثلاثة أهداف لواحد، أمس السبت، أمام لاتسيو، لحساب مباريات الأسبوع الخامس عشر من “الكالشيو”.
وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إن فئة من أنصار اليوفي طالبت البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق، بطرد ساري من مهامه مدربا لبطل إيطاليا.
وأضافت الصحيفة ذاتها نقلا عن عشاق ثاني ترتيب “الكالشيو”، قولهم: “ساري لا يستحق رونالدو، إنه لا يلعب على نقاط قوته، إنه يفسده، أقيلوه ووقعوا مع بوكيتينو”.
وأشارت “ديلي ستار” أن جمهور اليوفي، وفي ظل صعوبة إقالة ساري، لجأ إلى “الدون” خاصة بعد الهزيمة الأولى للفريق هذا الموسم، يوم أمس.
يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني في ترتيب” الكالشيو” برصيد 36 نقطة، متخلفا بنقطتين عن المتصدر إنتر ميلان.
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