شكرا لقرائتكم خبر عن بن حبريش يعزي اللواء ركن عبدالله النخعي في وفاة والدته والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 تقدم وكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ "عمرو علي بن حبريش العليي" بالعزاء والمواساة للأخ اللواء ركن "عبدالله سالم النخعي" ، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بوفاة والدته الفاضلة.

وأعرب الشيخ "بن حبريش" عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل للواء ركن "عبدالله سالم النخعي" وكافة أفراد اسرته الكريمة ، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد والدته بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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