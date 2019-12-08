قوات سوريا الديمقراطية: خلايا داعش النائمة نشطت مع الهجوم التركي ​​​​​​​

الأحد 8 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية

أكدت "قوات سوريا الديمقراطية"، أن خلايا تنظيم داعش النائمة قد نشطت، مع بدء هجوم الجيش التركي على منطقة الحدود بين تركيا وسوريا.

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وأضافت قسد أن داعش نفذ تفجيراً في دير الزور أسفر عن مقتل 4 مدنيين، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن الجيش التركي والفصائل الموالية له، "استهدف قرية أم الشفعة بالأسلحة الثقيلة، وتعرضت المناطق السكنية لأضرار كبيرة جراء قصف استمر لساعات متواصلة وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في سماء المنطقة".

وأكدت أن الفصائل المسلحة الموالية للأتراك، هاجمت قرية أم الكيف في منطقة تل تمر بمحافظة الحسكة، و"استهدفت المدنيين هناك في محاولة لتوسيع مساحة سيطرتها".