- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية: خلايا داعش النائمة نشطت مع الهجوم التركي والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
صورة ارشيفية
أكدت "قوات سوريا الديمقراطية"، أن خلايا تنظيم داعش النائمة قد نشطت، مع بدء هجوم الجيش التركي على منطقة الحدود بين تركيا وسوريا.
وأضافت قسد أن داعش نفذ تفجيراً في دير الزور أسفر عن مقتل 4 مدنيين، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم".
وأشارت إلى أن الجيش التركي والفصائل الموالية له، "استهدف قرية أم الشفعة بالأسلحة الثقيلة، وتعرضت المناطق السكنية لأضرار كبيرة جراء قصف استمر لساعات متواصلة وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في سماء المنطقة".
وأكدت أن الفصائل المسلحة الموالية للأتراك، هاجمت قرية أم الكيف في منطقة تل تمر بمحافظة الحسكة، و"استهدفت المدنيين هناك في محاولة لتوسيع مساحة سيطرتها".
كانت هذه تفاصيل خبر قوات سوريا الديمقراطية: خلايا داعش النائمة نشطت مع الهجوم التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.