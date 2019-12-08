شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الاثنين والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 ننشر مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاثنين الموافق 09 ديسمبر 2019م رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0145 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0615 صباحا. رقم الرحله :606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0715 صباحا. الوصول: 0945 صباحا. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. Advertisements الاقلاع : 1045 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 1500 عصرا . رقم الرحله :608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول: 1830 مساء. رقم الرحله :648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0845 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1600 مساء.

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