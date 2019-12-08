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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة التركية تعتقل ناشطين حقوقيين والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
الشرطة التركية
أجرت الشرطة التركية في إسطنبول حملة اعتقالات خلال احتجاج مناهض العنف ضد المرأة اليوم الأحد، حسبما قالت منصة "كادين ميكليسلي"، وهى منصة محلية مدافعة عن حقوق الإنسان.
وقالت المنصة على موقع تويتر، إن الاعتقالات شملت زعيمة الحركة النسائية التي ترفع شعار "سنوقف نهج قتل المرأة"، كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.
وكان بالإمكان رؤية الشرطة وهي تحاول تفريق المحتجين في مقاطع مصورة منشورة على تويتر، حيث حاولت السيدات تنظيم رقصة احتجاجية تعرف باسم "مغتصب في طريقك"، وهي أغنية احتجاجية مع رقصة مصممة أصلها تشيلي.
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