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الجيش اليمني يستهدف تحركات للمليشيا في البيضاء

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استهدفت مدفعية الجيش اليمني، بمحور بيحان، اليوم، تحركات لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة فضحة بمديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني بحسب موقع (26 سبتمبر) التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن مدفعية الجيش التابعة للواء 26 ميكا تمكنت من استهداف عربة قتالية، كان يستقلها عناصر تابعة لمليشيات الحوثي، في منطقة أعشار بجبهة فضحة، وأسفر عن إصابة العربة بشكل مباشر وإحراقها ومصرع كل من كان على متنها.

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