الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق النجف

كشفت مديرية الدفاع المدني، الاحد، تفاصيل حريق النجف، مؤكدة أن الحريق اندلع داخل معرض للخياطة وسط المحافظة.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الاطفاء في محافظة النجف أخمدت حريقاً اندلع في الطابق الثاني من معرض للخياطة في حي الزهراء وسط محافظة النجف، بمشاركة أربعة فرق اطفاء".
وأضافت أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الحادث".
وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق من، اليوم الاحد، باندلاع حريق داخل قاعة للاعراس شرقي محافظة النجف.
وأضافت أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الحادث".
وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق من، اليوم الاحد، باندلاع حريق داخل قاعة للاعراس شرقي محافظة النجف.
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