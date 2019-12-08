إف بي آي: مطلق النار في فلوريدا "تصرف بمفرده"

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رويترزالأحد 2019/12/8 10:50 م بتوقيت أبوظبي
قاعدة بينساكولا للبحرية الأمريكية
قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي)، الأحد، إن مطلق النار في قاعدة عسكرية تابعة لقوات البحرية بولاية فلوريدا "تصرف بمفرده".
وأوضح رئيس فريق المحققين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن المحققين يعتقدون أن الشخص الذي أطلق النار في قاعدة بينساكولا وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وأصاب 8 آخرين تصرف بمفرده.
وقالت راشيل روخاس، المحققة الخاصة المسؤولة عن مكتب التحقيقات الاتحادي في جاكسونفيل، إن مطلق النار استخدم في الهجوم مسدس جلوك 45 عيار 9 مليمترات اشتراه بشكل قانوني.
ومساء الجمعة الماضي، أعلن مسؤول أمريكي مقتل 4 أشخاص بينهم مطلق النار في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة للبحرية الأمريكية بولاية فلوريدا، وإصابة 8 آخرين بينهم 2 من قوات الأمن.
وبحسب المسؤول تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بينهم ضابطان أصيبا في الواقعة، أحدهما في ذراعه والآخر في ركبته لكن الإصابات لا تهدد حياتهما.
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