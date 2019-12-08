"فيتنام إيران" وحكومة لبنان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي الشأن السياسي تقرأون: وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد إيران بـ"فيتنام جديدة" في سوريا، وزير الدفاع الأمريكي: سنردع السلوك الإيراني كما ينبغي، داود أوغلو يطالب بالتحقيق مع أردوغان بشأن الخصخصة‎، الخطيب من دار الفتوى: لن أترشح وتوافقنا على الحريري لرئاسة الحكومة، نواب تونسيون يعتصمون بمنصة الغنوشي احتجاجا على إرهاب الإخوان، دمشق تقترح ضم شمال شرقي سوريا لـ"الإدارة المحلية"، مجلة أمريكية تتوقع موجة احتجاجات جديدة بإيران، صحيفة فرنسية: أردوغان يسعى لتحويل ليبيا إلى "سوريا جديدة".

وتطالعون أيضا: نتنياهو ردا على واشنطن: ضم غور الأردن أثير خلال لقائي بومبيو، غموض يحيط بمصير استشارات تكليف رئيس الحكومة في لبنان، 3 دول أوروبية تحمل مليشيا إيران مسؤولية الأزمة العراقية، النيابة الجزائرية تطالب بعقوبات قاسية ضد رموز نظام بوتفليقة، صحيفة ألمانية: الاحتجاجات تصيب نظام إيران بـ"الذعر"، قيادي بـ"الليكود" ينتقد دعوة نتنياهو لانتخاب رئيس الوزراء مباشرة، الكونجرس يصوت على مواد مساءلة ترامب الأسبوع الحالي، انطلاق التمرين الإماراتي الأمريكي المشترك "الاتحاد الحديدي 12"، تقرير ألماني يحذر من اختراق الإخوان معرضا للتعليم الإسلامي.

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وعلى الصعيد الاقتصادي تجدون: روحاني يتحدث عن نمو إيراني وتقارير دولية تنفي، 24.6 مليار دولار فائض تجارة الصين مع أمريكا في نوفمبر، مصر تسجل فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلي لعام 2019، وزراء الاقتصاد العرب يبحثون آلية فض المنازعات في إطار التجارة الحرة، "الدبلوماسية الاقتصادية" تعزز التكامل بين الإمارات والسعودية، مستشار للمركزي الصيني يكشف عن احتمالات النمو خلال 5 سنوات، نيسان معرضة لغرامة 22 مليون دولار بسبب مخالفات "غصن".

وفي الرياضة: راموس يدفع صلاح للانضمام إلى برشلونة.

كما تطالعون في الفن: تفاصيل "بوند 25" المنتظر.. الحبكة وموعد الطرح.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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