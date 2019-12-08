شكرا لقرائتكم رويترز: مطلق النار بفلوريدا اشترى سلاحه بشكل قانوني وجريمته فردية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت رئيس فريق المحققين بمكتب التحقيقات الاتحادي في مؤتمر صحفي الأحد إن المحققين يعتقدون أن ضابطا بسلاح الجو السعودي تصرف بمفرده يوم الجمعة عندما قتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين في قاعدة تابعة للبحرية الأميركية في بنساكولا بولاية فلوريدا الأميركية. وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وقالت راشيل روخاس المحققة الخاصة المسؤولة عن مكتب التحقيقات الاتحادي في جاكسونفيل إن مطلق النار استخدم في الهجوم مسدس جلوك 45 عيار تسعة مليمترات اشتراه بشكل قانوني.

وكانت التحقيقات الأمنية الأميركية كشفت أن المتدرب السعودي الذي أطلق النار في قاعدة عسكرية في فلوريدا الجمعة "متطرف عمل بشكل فردي".

وقالت مصادر أميركية إن "التحقيق جار مع سعوديين آخرين في حادث فلوريدا".

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وأوضحت المصادر الأميركية أن القاتل التحق ببرنامج التدريب في القاعدة العسكرية في فلوريدا قبل يومين من الهجوم.

بدوره، أكد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) أن "التحقيقات حول إطلاق النار في القاعدة العسكرية مستمرة".

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر السبت إنه غير مستعد في هذه المرحلة لاعتبار الهجوم، الذي وقع في القاعدة التابعة للبحرية الأميركية في فلوريدا والذي أودى بحياة 3 أشخاص إضافةً للمهاجم، بأنه "إرهاب".

وأضاف إسبر أمام "منتدى ريغان للدفاع الوطني" في ولاية كاليفورنيا: "لا. لا أستطيع القول في هذه المرحلة إنه إرهاب". وتابع أنه يعتقد أنه يجب السماح للمحققين بأداء عملهم.