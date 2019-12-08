خارجية اليونان: الاتفاق البحري بين طرابلس وأنقرة نتيجة للابتزاز التركي

شدد وزير الخارجية ​اليونان​ي نيكوس ديندياس، على أن "المذكرة الخاصة ب​ترسيم الحدود​ البحرية، والمبرمة مؤخرا بين ​تركيا​ و​حكومة​ الوفاق الليبية، جاءت نتيجة لإبتزاز ​أنقرة​"، متعهداً بأن "اليونان ستتقدم بمذكرة رسمية مناسبة إلى ​الأمم المتحدة​ وستتخذ جميع الإجراءات المطلوبة ضمن إطار القانون الدولي والقانون البحري للإظهار أن هذه المذكرة خالية من المضمون تماما".

وفي حديث تلفزيوني أشار ديندياس إلى أن "اليونان دولة محبة للسلام تتطلع إلى بناء علاقات الصداقة مع جميع جيرانها، بمن فيهم تركيا، ولا تؤمن بتسوية الخلافات بالقوة، غير أن ذلك لا يعني أنها لا تملك الإرادة والقدرة على حماية أراضيها".