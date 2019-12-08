الرئيس العراقي: عصابات خارجة عن القانون نفذت جريمة السنك

اعلن ​الرئيس العراقي​ ​برهم صالح​، في بيان، ان "الجريمة المروعة التي استهدفت ​المتظاهرين​ يوم الجمعة الماضي، نفذتها عصابات خارجة عن القانون"، معتبراً ان "المستهدف بشكل عام هو أمن واستقرار البلاد وبما يوجب في الحالين تكثيف وتعزيز الإجراءات الأمنية والقبض على منفذي الجريمة وإحالتهم إلى ​القضاء​ العادل والعمل بدقة وحرص بما يحول دون تكرار هذا الفعل الإجرامي البشع".

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