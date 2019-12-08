القواس: نستهجن تجاوز المفتي دريان للأصول والأعراف والقيَم الوطنية

استهجن عضو القيادة القطرية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ ​محمد شاكر القواس​، "تجاوز المفتي ​عبد اللطيف دريان​ للأصول والأعراف والقيَم الوطنية بمصادرته للطائفة السنية ولصلاحيات ​الكتل النيابية​ ولحيثية تمثيلها الوطني، وباستغلاله لموقعه الروحي في فرض ترشيح رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لتأليف الحكومة، لحسابات ومصالح شخصية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية والبعد الوطني لموقع ​رئاسة مجلس الوزراء​ في لبنان".

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