شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب:مجهودات الجيش والشرطة دحرت الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مجهودات القوات المسلحة والشرطة، في فترة الشهور الثلاثة الأخيرة، نجحت في تحقيق مصر أكبر معدل عالمي في انحصار عدد ضحايا الحوادث والعمليات الإرهابية بنسبة وصلت إلى 90% خلال عام واحد فقط.

وقالت مايسة عطوة، فى بيان لها، إن الدور القوى للرئيس عبد الفتاح السيسي القوي، من خلال توفير كامل الإمكانيات المطلوبة للقضاء على الإرهاب، مؤكدا أنه يسبق الجهود الأمنية إرادة سياسية قوية لمواجهة الإرهاب.

وأكدت وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الإرهاب في سيناء تراجع بنسبة كبيرة بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة وتضييق الخناق على الجماعات التكفيرية وتجفيف منابعها ومصادر دعمها، متوجها بالشكر للرئيس السيسي والقوات المسلحة وجهاز الشرطة على هذا الأمر، وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق استقرار الوطن.