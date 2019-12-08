شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مباشر قطر: أردوغان يلهث وراء المال الغربى ويبتز الناتو لتبرير جرائمه فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان يواصل نهج الابتزاز خلال تعامله مع الدول الأوروبية، فبعد استنزاف المليارات بحجة اللاجئين عدد "أردوغان"، مبرراته سعياً وراء المال الغربى .

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، فى مشهد جديد عن خروج النظام التركى من تحت المظلة الأوروبية كشفت مصادر رفيعة المستوى فى حلف شمال الأطلسى " الناتو" أن تركيا ترفض دعم خطة دفاعية للحلف تتعلق بدول البلطيق وبولندا إلا بعد تقديم دعماً سياسياً أكبر لأنقرة فى عدونها على أكراد سوريا.

ووفق "مباشر قطر"، أضافت المصادر أن تركيا أمرت مبعوثها لدى الحلف بعدم اعتماد الخطة واتخذت موقفا متشددا خلال اجتماعات ومحادثات خاصة كما طالبت حلف "الناتو"، بتصنيف مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردى على أنهم إرهابيون فى البيانات الرسمية، وتابعت: "السلوك التركى وصف بالمعرقل فى الوقت الذى يحاول فيه حلف "الناتو"، إثبات أنه متحد بعد التشكيكات التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وإعلان الرئيس الفرنسى أن الحلف مات "سريرياً" .