حقيقة وليس خيال..فنان إيطالي يبيع “موزة” بـ 120 ألف دولار

أثارَ فنان إيطالي ضجة عالمية، نهاية الأسبوع الجاري، بعدمَا باع موزة بقيمة 120 ألف دولار لجامع أثَار فرنسي، وقال الفنان الإيطالي ” ماوريتسيو كاتيلان” المعروف بأعماله الساخرة لصحيفة “دا بوست” الأمريكية ” أنا فنان ولستُ إنسانا عاديا”.

وعرض كاتيلان قطعة بعنوان “كوميدي”، عبارة عن قطعة موز قام بتعليقها بشريط لاصق على الحائط في معرض “آرت بازل” في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، هذا الأسبوع بمبلغ “120 ألف دولار” وهو واحد من ثلاثة نماذج.

وكان الفنان الإيطالي قد اشترى الموزة من متجر في ميامي وألصقها على الحائط ثم باعها على أنها عمل فني. كما عُرض وبيع نموذج آخر لها في معرض “Perrotin” للأعمال الفنية المعاصرة، في العاصمة الفرنسية باريس.

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وبحسب ما نشره موقع “بيزنس إنسايدر” الأميركي فقد بيعت القطعة الأولى بمبلغ 120 ألف دولار، وتم بيع النموذج الثاني بنفس السعر؛ فيما قرر الفنان ومالك المعرض بيع النموذج الثالث بـ “150” ألف دولار.

“وشارك الفنان المذكور في مهرجان آرت بازل” وهو مهرجان عالمي مشهور يستقطب المشاهير ونجوم عالم الفن الذين يبحثون عن قطع فنية جديدة ومبتكرة. يقام المهرجان في ثلاث مدن مختلفة سنوياً: بازل بسويسرا، وميامي بيتش في فلوريدا بالولايات المتحدة، وهونغ كونغ بالصين بحسب ما نشره موقع “سي إن بي سي” الأميركي.

وبالنسبة للفنان الإيطالي، فإنّ المفاجآت لا تتوقف عنده فهوَ صاحب تصميم المرحاض الذهبي الذي سرق من قصر بلينهام البريطاني، حيث كان يجري عرضه ضمن معرض في العام الجاري، المصنوع من الذهب عيار 18 قيراطاً ويحمل اسم “أمريكا” والذي قدرت قيمته بخمسة ملايين دولار.