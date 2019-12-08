خسر النهائي أمام البحرين.. رونار يفشل في التتويج بكأس الخليج مع السعودية

فشل الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، في قيادة “الأخضر” إلى التتويج بكأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما خسر المباراة النهائية اليوم الأحد، بهدف دون رد أمام منتخب البحرين.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب عبد ﷲ بن خليفة، إلى التعادل دون أهداف، علما أن المنتخب السعودي أهدر ركلة جزاء بعد مرور 12 دقيقة على ضربة البداية بواسطة اللاعب سلمان الفرج.

ونجح منتخب البحرين خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 69 من إحراز هدف المباراة الوحيد عن طريق محمد سعد الرميحي، قبل أن تعلن صافرة السويسري ليونيل تشودي عن نهاية اللقاء، بتتويج البحرينيين بكأس الخليج.

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وتمكن المنتخب البحريني الذي ثأر لهزيمته في دور المجموعتين بهدفين دون رد أمام السعودية، من تحقيق لقبه الأول في الكأس الخليجية، ليدخل بذلك خانة الدول المتوجة بالكأس، والتي يتزعمها منتخب الكويت بـ10 ألقاب.

يذكر أن النسخة الـ24 من كأس الخليج، احتضنتها الملاعب القطرية خلال الفترة ما بين 26 نونبر الماضي، إلى غاية 8 دجنبر الجاري.