الجيش الملكي يُسقط مضيفه مولودية وجدة وينفرد بالمركز الثالث

تمكن فريق الجيش الملكي اليوم الأحد، من تحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه مولودية وجدة، بهدفين دون رد، لحساب مباريات الأسبوع التاسع من البطولة الاحترافية.

وأنهى الفريق العسكري الشوط الأول من المباراة التي احتضنها الملعب الشرفي بوجدة، متقدما بهدف نظيف أحرزه اللاعب عماد الرحولي في الدقيقة 39.

ونجح صلاح الدين باهي خلال الجولة الثانية للقاء، وبالضبط عند الدقيقة 78 من إضافة الهدف الثاني لفريقه، لتعلن صافرة حمزة الفارق عن نهاية المواجهة بفوز الضيوف بثنائية نظيفة.

ومكن هذا الفوز وهو الرابع للجيش الملكي في بطولة هذا الموسم، من الانفراد بالمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن المولودية الوجدية، ونهضة بركان.