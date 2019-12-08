قرعة كأس إفريقيا داخل القاعة.. المنتخب الوطني في المجموعة الأولى

أسفرت عملية سحب قرعة كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، التي جرت بقصر المؤتمرات بمدينة العيون، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، ليبيا، وغينيا الإستوائية، ثم جنوب إفريقيا، بينما ضمت المجموعة الثانية مصر، والموزمبيق، وغينيا، وأنغولا.

وسيكون المغرب هو البلد المنظم لهذه النسخة من الكأس القارية، وتحديدا مدينة العيون، إذ تنطلق النهائيات يوم 27 يناير القادم، وتستمر إلى غاية 7 فبراير المقبل.

يشار إلى أن هذه الكأس الإفريقية، ستكون مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة، والتي ستحتضنها ليتوانيا السنة القادمة.