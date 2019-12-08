أسفرت عملية سحب قرعة كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، التي جرت بقصر المؤتمرات بمدينة العيون، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، ليبيا، وغينيا الإستوائية، ثم جنوب إفريقيا، بينما ضمت المجموعة الثانية مصر، والموزمبيق، وغينيا، وأنغولا.
وسيكون المغرب هو البلد المنظم لهذه النسخة من الكأس القارية، وتحديدا مدينة العيون، إذ تنطلق النهائيات يوم 27 يناير القادم، وتستمر إلى غاية 7 فبراير المقبل.
يشار إلى أن هذه الكأس الإفريقية، ستكون مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة، والتي ستحتضنها ليتوانيا السنة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرعة كأس إفريقيا داخل القاعة.. المنتخب الوطني في المجموعة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.